Emergenza Niscemi, il patron della Nissa appoggia l’iniziativa dei tifosi: in programma un sit-in

Il mondo dello sport nisseno si stringe attorno alla comunità di Niscemi, colpita dalla grave emergenza che nelle ultime settimane ha provocato disagi e forte preoccupazione tra i cittadini. Accanto alle iniziative spontanee promosse dai tifosi, arriva anche il sostegno ufficiale della società calcistica cittadina.

Il patron della Nissa FC, Luca Di Giovannone, ha infatti espresso pubblicamente la propria vicinanza alla popolazione niscemese, sostenendo l’iniziativa lanciata dai tifosi biancoscudati e annunciando l’organizzazione di un sit-in di solidarietà.



A dare forza all’iniziativa è stato un videomessaggio diffuso dallo stesso Di Giovannone, con il quale il patron ha voluto rilanciare l’appello alla partecipazione, invitando tifosi e cittadini a essere presenti in modo composto e responsabile. Un gesto che conferma la volontà della società di affiancare il proprio pubblico anche fuori dal campo, trasformando l’identità sportiva in impegno civile.

L’idea del sit-in nasce dal basso, dall’iniziativa dei gruppi di tifosi della Nissa, decisi a manifestare vicinanza e sostegno concreto a una comunità duramente provata. La mobilitazione punta a unire sport, territorio e solidarietà, dando vita a un momento collettivo di attenzione e partecipazione.



Il sostegno del patron rafforza il significato dell’iniziativa, che si inserisce in un più ampio clima di vicinanza e responsabilità condivisa che in queste settimane sta coinvolgendo istituzioni, associazioni e cittadini del territorio.

Ancora una volta, il calcio dimostra di poter andare oltre il risultato sportivo, diventando strumento di coesione sociale e di attenzione verso chi attraversa un momento di difficoltà, nel segno del rispetto e della partecipazione civile.