Droga e ordigni esplosivi, 28enne arrestato dalla Polizia a Siracusa

Ven, 16/01/2026 - 10:22

Detenzione di esplosivo e spaccio di droga sono i reati per i quali agenti della Squadra mobile della questura di Siracusa, hanno arrestato un ventottenne gia’ noto alle forze dell’ordine. E’ stato trovato in possesso di un ordigno rudimentale e di oltre 100 grammi di cocaina, suddivisi in quattro contenitori e circa 26 grammi di hashish, nonche’ di due bilancini di precisione. L’uomo e’ stato arrestato per detenzione illegale di esplosivo e per spaccio.I l valore totale dello stupefacente avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa undicimila euro. Il ventottenne e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. (AGI)

