Confasi Sicilia apre una nuova sede a Caltanissetta

Con l’apertura domani alle ore 18 di una nuova sede della Confasi a Caltanissetta in via J.F. Kennedy n. 23 ( primo piano) prosegue, anche con l’inzio dell’anno, il radicamento sul territorio regionale del

sindacato. Responsabile dell’ufficio Confasi è Chiara Maira che sarà affiancata nel ruolo di vice da Stefano Domenico Nobile. Nell’occasione il Presidente regionale Davide Lercara dichiara: “L’inaugurazione della sede Confasi Sicilia di Caltanissetta rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza sul territorio e nella capacità di offrire servizi sempre più vicini ai cittadini. I responsabili della sede godono della mia massima fiducia: la loro intraprendenza, unita a una concreta voglia di fare, è la migliore garanzia per un lavoro serio, costante e orientato ai bisogni reali della comunità. Sono certo che questa nuova apertura sarà un punto di riferimento per Caltanissetta e per l’intero comprensorio, nel segno dell’ascolto, della competenza e della collaborazione.”