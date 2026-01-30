Ciclone Harry, pubblicato dall’assessorato all’Agricoltura l’avviso per segnalare i danni alle imprese

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per consentire alle imprese agricole siciliane colpite dal ciclone “Harry” di segnalare i danni subiti. C’è tempo fino al 15 febbraio per inviare il modulo. Le aziende che intendono ripristinare con celerità le strutture danneggiate (come serre, impianti arborei e fabbricati) dovranno comunicarlo all’ispettorato dell’agricoltura competente, producendo anche una perizia asseverata da un libero professionista.

I danni da alluvione possono essere segnalati anche al Fondo mutualistico nazionale Agricat.

L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.