Casa in fiamme nell’Agrigentino, morto il proprietario

È morto nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era ricoverato in condizioni disperate, Michael Dietimar Fiedler, 65 anni, proprietario di una casa baronale andata a fuoco ieri sera nel centro abitato di Alessandria della Rocca (Agrigento). A dare la notizia il sindaco Salvatore Mangione. Il sindaco ha deciso di annullare il concerto di Capodanno programmato per questa sera nel centro civico del suo comune. “In questo momento di profondo dolore l’amministrazione comunale si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia della vittima, condividendo il lutto di tutta la comunità”, ha scritto Mangione in un messaggio. Fiedler viveva da solo. Due anni fa aveva deciso di acquistare l’appartamento, trasferendosi dalla Germania in Sicilia dopo essere andato in pensione. (ANSA).