Caltanissetta. San Luca Bikers, chiusura nel segno della solidarietà: donati 500 euro alla Casa del Sorriso

Con la chiusura ufficiale dell’associazione sportiva dilettantistica San Luca Bikers, si conclude un percorso fatto di passione, sport e amicizia, ma si apre anche una pagina importante di solidarietà. Prima di cessare le proprie attività, l’ASD San Luca Bikers ha scelto di destinare il residuo di cassa pari a 500 euro all’associazione Casa del Sorriso, realtà impegnata nel sostegno di persone e famiglie in difficoltà.



La decisione rappresenta un gesto concreto e significativo, che testimonia i valori su cui l’associazione si è sempre fondata,attenzione al territorio e supporto alla comunità. I San Luca Bikers, noti per la loro attività sportiva e per le iniziative aggregative legate al mondo delle due ruote, hanno voluto chiudere il proprio cammino lasciando un segno positivo e utile.

La donazione alla Casa del Sorriso contribuirà a sostenere i progetti e le attività quotidiane dell’associazione beneficiaria, che da anni opera con dedizione per offrire accoglienza e aiuto a chi ne ha bisogno.