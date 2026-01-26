Caltanissetta, regali per i bimbi della Casa del Sorriso: per la Nissa Rugby è… ancora Natale

Un gesto semplice, ma dal valore profondo, capace di trasformare il Natale, anche a distanza di un mese, in un momento autentico di condivisione e vicinanza. La Nissa Rugby Caltanissetta è stata protagonista della consegna dei regali natalizi ai circa 20 bambini della Casa del Sorriso, nella club house della società nissena della palla ovale, al “M. Tomaselli” nel capoluogo nisseno.

L’iniziativa è stata ideata dal vicepresidente del Consiglio comunale di Caltanissetta, Federica Scalia, con il coinvolgimento del presidente del Consiglio comunale, Gianluca Bruzzaniti, e ha potuto contare sul prezioso supporto dello sponsor Euronics Gruppo Bruno, rappresentato per l’occasione da Michele Cucciniello.

I giocatori e i dirigenti della Nissa Rugby hanno consegnato i doni direttamente ai bambini, regalando non solo giocattoli, ma soprattutto sorrisi, attenzione e calore umano. Un momento di forte emozione che ha ribadito come lo sport possa e debba essere anche veicolo di valori, inclusione e responsabilità sociale.

«Questa iniziativa – hanno sottolineato i promotori – nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessuno, sarebbe bello se lo spirito natalizio proseguisse per tutto l’anno. Vedere la gioia negli occhi dei bambini è il regalo più grande».

La Nissa Rugby Caltanissetta conferma così il proprio impegno sul territorio, dimostrando che il vero spirito di squadra va oltre il campo da gioco e si traduce in gesti concreti di solidarietà e attenzione verso i più piccoli.