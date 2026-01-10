Caltanissetta. Finale Coppa Italia Eccellenza Sicilia, il 10 gennaio presentazione ufficiale

Sarà presentata ufficialmente sabato 10 gennaio alle ore 11.00, nei locali della Delegazione LND di Caltanissetta, in Viale della Regione, la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia in programma mercoledi 21 gennaio, che vedrà opposte Unitas Sciacca e Modica. All’incontro prenderanno parte il Presidente del Comitato Regionale Sicilia della LND, Sandro Morgana, insieme ai presidenti delle due società finaliste, a testimonianza dell’importanza e del valore sportivo dell’evento, che rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio dilettantistico regionale. La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare la gara e sottolineare il significato della Coppa Italia Eccellenza nel panorama calcistico siciliano, competizione che negli anni ha saputo coniugare tradizione, passione e crescita del movimento. La finale del 21 gennaio promette spettacolo ed equilibrio, con due realtà storiche e ambiziose pronte a contendersi il trofeo davanti al pubblico delle grandi occasioni.