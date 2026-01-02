Caltanissetta. Capodanno in corso Umberto, l’Amministrazione: “Il successo di questa notte è il risultato di un impegno corale”

Atmosfera di festa a Caltanissetta per l’evento di San Silvestro, che ha richiamato tanti cittadini accorsi in Corso Umberto I per accogliere il 2026. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, ha trasformato il centro storico in una grande pista da ballo a cielo aperto all’insegna della musica e della condivisione.

Il format “Time Machine” ha saputo coinvolgere diverse generazioni grazie a un viaggio musicale attraverso i decenni. DJ, corpi di ballo, cosplayer e animatori sul palco, effetti speciali, coreografie, Led Wall e tanto altro, hanno contribuito a trascinare i presenti in un viaggio musicale nel tempo che ha ripercorso i grandi successi del passato, fino alle hit più recenti, garantendo intrattenimento per giovani, famiglie e per tutto il pubblico intento a vivere una notte di festa.

L’Amministrazione ha espresso viva soddisfazione per la riuscita della manifestazione, sottolineando l’importanza di restituire vitalità al centro storico attraverso eventi di richiamo che favoriscano la coesione sociale e il rilancio dell’immagine della città.

“Vedere il nostro Corso Umberto così gremito e festoso è il miglior auspicio per l’anno che verrà”, ha dichiarato il Sindaco Walter Tesauro. “Il successo di questa notte è il risultato di un impegno corale volto a offrire ai nisseni un momento di svago sano, sicuro e di qualità”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore agli Eventi, Toti Petrantoni, che ha voluto sottolineare la buona riuscita dell’evento anche dal punto di vista organizzativo, con la sinergia importante di diverse componenti che hanno permesso che i festeggiamenti si svolgessero in un clima di massima serenità.

“Un successo straordinario, reso possibile grazie al lavoro di professionisti nisseni e alla grandissima partecipazione dei concittadini, che hanno scelto di trascorrere insieme qualche ora speciale, tra amici, balli e sorrisi, per salutare l’arrivo del nuovo anno. Vedere la piazza piena, viva e partecipata – aggiunge l’assessore Petrantoni- è stata l’emozione più grande e la conferma che insieme possiamo riportare Caltanissetta al centro della sua comunità. Un ringraziamento sentito va a tutta l’organizzazione, alle forze dell’ordine, alle direzioni degli uffici coinvolti e agli impiegati comunali, ai volontari della protezione civile e al personale sanitario, che con professionalità e spirito di servizio hanno garantito sicurezza e serenità a tutti”.