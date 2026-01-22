Caltanissetta. Al via il 29 gennaio la 4^ CineRassegna “AlteriAmoCi per Bene” nella Multisala Palazzo Moncada

CALTANISSETTA. Il Rotary Club Caltanissetta annuncia la 4ª CineRassegna “AlteriAmoCi per Bene”, un percorso culturale dedicato al valore del dialogo, dell’ascolto e della crescita condivisa attraverso il linguaggio del cinema.Gli incontri si terranno presso il Multisala Palazzo Moncada (Salita Matteotti, 10 – Caltanissetta) con inizio alle ore 19.30.
Programma degli appuntamenti:
Giovedì 29 gennaio
Proiezione: I Tenenbaum
Ospite: Valentina Botta, psicoterapeuta
Giovedì 26 febbraio
Proiezione: Il Caso Spotlight
Ospiti:
– Tiziana Tavella, Presidente Consiglio Regionale Assostampa
– Valerio Cimino, Presidente Unione Cattolica Stampa Italiana – Gazzetta
– Pdg Rotary
Giovedì 19 marzo
Proiezione: The Six Triple Eight
Ospite: una rappresentante dell’Arma dei Carabinieri
Giovedì 23 aprile
Proiezione: Non uno di meno
Ospite: Azzurra Alù – psicoterapeuta
Giovedì 28 maggio
Proiezione: Palazzina Laf
Ospiti:
– Salvatore Di Marco, Amministratore Icoimel Srl
– Luciano Di Marca, Direttore Tecnico Icoimel SrlLa rassegna è curata dai membri della Commissione Cineforum: Michele Cannavò, Daniela Cavaleri, Michele Mandalà. Per informazioni: 0934 547001 – 347 8586382.