Banda di ladri fa esplodere un ordigno per scardinare il bancomat, nel Siracusano portati via 100 mila euro

Doppio colpo nella notte nel Siracusano. A Palazzolo una banda ha fatto esplodere un ordigno per scardinare il bancomat esterno del Monte dei Paschi di Siena e portare via una somma stimata in poco meno di 100 mila euro. La deflagrazione ha svegliato i residenti, che hanno allertato le forze dell’ordine. Sempre in nottata, a Buccheri, un altro gruppo ha colpito la filiale Unicredit, sventrando una parete con una pala meccanica per raggiungere le casse. In entrambi i casi indagano i carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza e valutano un possibile collegamento tra i due episodi. (AGI)