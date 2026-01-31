Anno giudiziario Caltanissetta, vice presidente ARS Di Paola: “Si preservi indipendenza magistratura dalla politica, prezioso il sostegno a questione Niscemi”

L’indipendenza della magistratura dalla politica è un pilastro della nostra Costituzione da difendere oggi più che in passato, considerando che il governo Meloni, con la riforma Nordio intende mettere le mani anche su questo fondamentalmente potere dello Stato che, per sua stessa natura, deve rimanere terzo e imparziale. I cittadini hanno il potere di intervenire votando NO al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ho particolarmente apprezzato ritenendolo prezioso, l’intervento della presidente della corte d’appello di Caltanissetta Domenica Motta e del procuratore generale Fabio D’Anna che hanno sottolineato tra gli altri importanti temi, la forte vicinanza alla popolazione di Niscemi, sostenendo come tale questione debba essere una priorità per il governo italiano”.

Lo ha dichiarato il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Caltanissetta.