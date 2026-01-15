Agrigento, insolito record di un delinquente: violata 40 volte la sorveglianza speciale

Per oltre quaranta volte avrebbe violato le prescrizioni della sorveglianza speciale, ignorando i controlli, saltando le firme in caserma e venendo sorpreso in giro senza autorizzazione. In un’occasione avrebbe anche insultato e minacciato due carabinieri, dicendo “Ti vengo a trovare al Villaggio Mose’, dove abiti”.

Un 41enne di Racalmuto, gia’ condannato per maltrattamenti e coinvolto in altri procedimenti penali, e’ ora indagato per una lunga serie di violazioni e per resistenza a pubblico ufficiale. Dopo un primo avviso di conclusione delle indagini firmato dal pubblico ministero Annalisa Failla, la procura ha emesso un secondo provvedimento per altri venti episodi analoghi contestati tra marzo e aprile del 2025. L’inchiesta e’ coordinata dal pubblico ministero Denise Venturino