Salute

Abitazione in fiamme nell’Agrigentino, 65enne ferito gravemente

Redazione 3

Abitazione in fiamme nell’Agrigentino, 65enne ferito gravemente

Ven, 02/01/2026 - 10:17

Condividi su:

Un 65enne di Alessandria della Rocca è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo dopo che, per cause su cui stanno indagando i carabinieri, un incendio ha interessato la sua abitazione, situata a piano terra nel centro abitato del comune agrigentino. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118, e polizia municipale. Anche un militare, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto leggermente ferito. Ad Alessandria della Rocca è atterrato l’elisoccorso, che ha prelevato il sessantacinquenne trasferendolo a Palermo. Il sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione ha ipotizzato ritardi nei soccorsi: “Le unità operative del 118 e del 112 della vicina Cianciana – ha detto – ieri non erano in servizio, si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza proveniente da Prizzi e dei vigili del fuoco di Agrigento. In situazioni come quella di un paziente ustionato, la tempestività dei soccorsi può essere determinante per la sopravvivenza”. (ANSA).

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta