Abitazione in fiamme nell’Agrigentino, 65enne ferito gravemente

Un 65enne di Alessandria della Rocca è ricoverato in gravi condizioni al centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo dopo che, per cause su cui stanno indagando i carabinieri, un incendio ha interessato la sua abitazione, situata a piano terra nel centro abitato del comune agrigentino. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118, e polizia municipale. Anche un militare, intervenuto per prestare soccorso, è rimasto leggermente ferito. Ad Alessandria della Rocca è atterrato l’elisoccorso, che ha prelevato il sessantacinquenne trasferendolo a Palermo. Il sindaco di Alessandria della Rocca Salvatore Mangione ha ipotizzato ritardi nei soccorsi: “Le unità operative del 118 e del 112 della vicina Cianciana – ha detto – ieri non erano in servizio, si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza proveniente da Prizzi e dei vigili del fuoco di Agrigento. In situazioni come quella di un paziente ustionato, la tempestività dei soccorsi può essere determinante per la sopravvivenza”. (ANSA).