Volo nella scarpata per 30 metri, due morti in provincia di Udine

Dom, 07/12/2025 - 15:53

(Adnkronos) – Tragedia oggi in provincia di Udine, dove due persone sono morte dopo essere precipitate lungo una scarpata per circa trenta metri nella zona di Enemonzo.  L'allarme al soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia è arrivato intorno alle ore 14. A quanto si apprende le vittime sarebbero un uomo e una donna.  
