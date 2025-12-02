“Via siciliana del gesso”, il 5 dicembre ad Agrigento incontro dibattito conclusivo del progetto

L’Associazione di promozione sociale e culturale Alchimia, progettista della “Via siciliana del gesso”, in convenzione con Paraiba Travel, concluderà giorno 5 dicembre ad Agrigento le attività previste dal progetto, inserito nel Dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025 (https://agrigento2025.org/progetti/la-via-dei-gessi-siciliana). I “Dialoghi con le comunità del gesso” svoltisi a partire da ottobre a Sutera, Canicattì e Sant’Angelo Muxaro, hanno messo al centro storia, paesaggio, arte, cucina, turismo, lavoro e hanno attivato Amministrazioni (Acquaviva Platani Milena, Montedoro, Sutera, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, San Cataldo, Canicattì, Sant’Angelo Muxaro, Grotte, Cammarata, Ravanusa, Favara, Agrigento, Raffadali, Aragona, Campobello di Licata) e studiosi (Marianopoli, Riesi, Serradifalco, Sommatino, Caltabellotta, Comitini, Joppolo Giancaxio, Racalmuto, Santa Elisabetta, Montallegro, Raffadali, Lucca Sicula). Giorno 5 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso Sala Conferenze di Villa Genuardi ad Agrigento, si svolgerà un incontro dibattito conclusivo, stavolta dedicato alla programmazione futura, istituzionale e no, a partire da questi primi passi che si intendono come propedeutici per successivi sviluppi. Saluti istituzionali: Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento; Maria Teresa Cucinotta, Presidente della Fondazione Agrigento 2025; Giuseppe Parello, Direttore Generale della Fondazione Agrigento Capitale; Vincenzo Rinaldi, Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento; Giuseppe Pendolino, Presidente del Libero Consorzio di Agrigento; Walter Tesauro, Presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta; Gaetano Pendolino, Responsabile Paraiba travel.

Relatori: Giuseppe Giugno, Presidente dell’associazione Alchimia; Rosolino Cirrincione, docente di Petrologia e direttore del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (UniCt); Valentina Caminneci, archeologa; Marina Castiglione, docente di Linguistica (UniPa) Valerio Agnesi, docente di Geografia (UniPa); Angelo Troìa, docente di Geomorfologia e Botanica (UniPa); Amedeo Falci, esperto di botanica gipsicola; Leonardo Cumbo, artista.

L’ultimo incontro sarà sede di presentazione dei prodotti del progetto: una piattaforma digitale (https://www.viasicilianadelgesso.it/) con foto, testi e video documentari sul gesso, sul paesaggio naturalistico e culturale dell’itinerario “Via siciliana del gesso”. La piattaforma resterà fruibile e integrabile nel tempo, costituendo un riferimento per future azioni di valorizzazione territoriale; un volume tecnico-divulgativo a cura di M. Castiglione, G. Giugno, A. Campanella, sulle emergenze gipsicole dei territori appartenenti alla rete. Il volume si compone di 330 pp. e ha visto la collaborazione di molteplici soggetti; una mostra fotografica. Si è scelto di optare per una stampa su roll up, in modo da poter disporre di questo prodotto in qualunque luogo chieda di avere una presentazione del progetto e per poter garantire la piena rappresentanza di contesti d’uso e territori; un video-documentario, visionabile sulla piattaforma o su youtube. Si tratta un corto di mm. 7 in cui si recupera lo scarso materiale di archivio legato al processo di allestimento della fornace di gesso e alla frantumazione delle pietre cotte. Il video lega questi documenti ad un percorso sensoriale, soprattutto uditivo, di trasformazione delle tecniche del lavoro, da quelle manuali a quelle industriali della contemporaneità. e) una rappresentativa mostra d’arte (Giuseppe Agnello, Calogero Barba, Leonardo Cumbo, Michelangelo Lacagnina, Giuseppina Riggi). Durante la conferenza verrà omaggiato il volume alle comunità partecipanti. Ingresso libero.