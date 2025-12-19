Salute

Uccise madre e sorella dando fuoco alla casa a Vittoria: rinviato a giudizio

Redazione 3

Uccise madre e sorella dando fuoco alla casa a Vittoria: rinviato a giudizio

Ven, 19/12/2025 - 18:15

Condividi su:

Il giudice Ivano Infarinato ha rinviato a giudizio Wajdi Zaouadi, 31 anni, riconosciuto incapace di intendere e volere al momento del fatto, socialmente pericoloso ma capace di partecipare al processo. Nella notte tra il 12 e 13 giugno del 2024 appicco’ il fuoco nella casa di famiglia in piazza Unita’ a Vittoria, uccidendo, per le gravissime ustioni riportate, la madre Mariem Sassi 55 anni e la sorella Samah, 34 anni e ferendo gravemente il padre Kamel 57enne e la sorella piu’ piccola, la 19enne Omaima. Zaouadi, che e’ difeso dall’avvocato Giovanni Ascone, e’ attualmente ospitato in una Rems – residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, struttura idonea a ospitare soggetti con problemi psichici. La sua condizione, era stata oggetto di una perizia elaborata dal professore Eugenio Aguglia ordinario di Clinica psichiatrica all’Universita’ di Catania, perito del Tribunale; alle operazioni peritali avevano partecipato anche i consulenti della difesa: Salvatore Valvo, psichiatra e Giuseppe Iuvara, medico legale. L’udienza davanti alla Corte d’Assise di Siracusa e’ stata fissata per il prossimo 30 gennaio. (AGI)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta