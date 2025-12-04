Tennis. Serie A1 femminile, il 6 dicembre a Torino la finale tra Ct Palermo e AT Verona

La speranza in seno alla squadra e alla dirigenza del Ct Palermo è che non si avveri quanto recita il proverbio ovvero non c’è due, senza tre. Sabato 6 dicembre con inizio alle ore 11 (diretta su Supertennis) sul veloce indoor della Stampa Sporting Torino, il Ct Palermo giocherà la terza finale femminile consecutiva dopo che nel 2023 e nel 2024 a gioire furono Canottieri Casale e AT Verona. Le finali consecutive sono addirittura 4, ma nel 2022 ad approdare all’ultimo atto era stata la compagine maschile.

Ancora una volta a sfidare la squadra quasi interamente palermitana guidata dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni sarà AT Verona. Il programma della finale prevede dalle ore 11 l’ingresso delle giocatrici numero 3, poi sarà la volta delle numero 2 e delle numero 1. In caso di punteggio ancora in bilico, spazio al doppio. Se si arriverà ad una situazione di 2-2, si procederà al doppio di spareggio. E proprio il doppio di spareggio, lo scorso 22 novembre in quel di Cagliari, ha dato al Ct Palermo il pass per la finale grazie alle due colonne portanti vale a dire Anastasia Abbagnato e Giorgia Pedone. A Torino, oltre alle due forti tenniste del vivaio, ci saranno anche Federica Bilardo, Virginia Ferrara, Alessandra Fiorillo, anch’esse atlete del vivaio, e una tra la francese Yasmine Mansouri e la rumena Alexandra Cadantu.

Insieme alla squadra, saranno presenti anche il presidente del Ct Palermo, Alessandro Lazzaro, il direttore sportivo, Paolo Cannova e il deputato allo sport, Gaspare Citrolo. Sulle tribune dell’impianto piemontese, pronti a tifare, circa 20 soci del Circolo, gran parte dei quali vivono al Nord. Ricordiamo che il Ct Palermo, il prossimo anno, celebrerà il centenario. La partenza per Torino è prevista questo pomeriggio.

Nell’AT Verona, certe in singolare, le presenze della veneta Aurora Zantedeschi e della ternana Angelica Raggi. A loro, si aggiungerà una tra la spagnola Eva Guerrero Alvarez e la greca Valentini Grammatikoupoulou. Se a giocare sarà la prima, si ripeterà lo stesso schieramento della passata finale terminata 3-1 per le scaligere. Punto di forza dell’AT Verona, il doppio con Zantedeschi – Angelica Moratelli, n. 93 del ranking nel doppio.

Ecco le parole del capitano del Ct Palermo, Alessandro Chimirri .

“Le ragazze sono molto motivate e cariche in vista di questo ulteriore appuntamento prestigioso a Torino. Faremo il possibile per dare filo da torcere alla compagine scaligera che è molto forte e che conosciamo alla perfezione avendola incontrata ben 3 volte nell’ultimo anno. Già da stasera inizieremo a fare gruppo con le altre tenniste della squadra che raggiungeranno il Piemonte da altre sedi. Domani svolgeremo due brevi sessioni d’allenamento, giusto per prendere confidenza con la superficie in cemento indoor. La squadra sta bene ed è felice di giocare un’altra finale. Ci auguriamo di poter finalmente cucire al petto questo scudetto”.