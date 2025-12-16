Suzuki Hayabusa MY2026: la supersportiva nipponica continua nella sua evoluzione

(Adnkronos) – Da oltre vent’anni la Suzuki Hayabusa rappresenta uno dei riferimenti assoluti nel mondo delle ipersportive. Un modello capace di attraversare le generazioni mantenendo intatta la propria identità, aggiornata con interventi mirati e mai invasivi. Con la versione MY2026, Suzuki sceglie ancora una volta la strada dell’evoluzione coerente, affinando tecnologia, funzionalità e dettagli estetici senza snaturare il progetto originale. La nuova Suzuki Hayabusa punta a migliorare l’esperienza di guida reale, sia nell’uso sportivo sia nei trasferimenti più lunghi. Le nuove livree rafforzano il carattere del modello, mentre l’adozione di una batteria agli ioni di litio più leggera ed efficiente contribuisce a una gestione elettrica più moderna e reattiva. L’impostazione generale resta fedele a una filosofia che ha reso la Hayabusa celebre: una moto estremamente stabile alle alte velocità, ma sorprendentemente gestibile anche nella guida quotidiana. Un equilibrio raro, che continua a distinguere il modello all’interno del segmento. Il cuore tecnologico della Suzuki Hayabusa MY2026 è rappresentato da un’elettronica evoluta, capace di adattare il comportamento della moto allo stile del pilota e alle condizioni di utilizzo. Il sistema di gestione delle modalità di guida consente di intervenire su trazione, risposta del motore, freno motore, controllo dell’impennata e cambio elettronico, offrendo un elevato livello di personalizzazione. Tra gli aggiornamenti più significativi spiccano il Launch Control, ora più progressivo nelle partenze, e il Power Mode Selector, ottimizzato per rendere la coppia più sfruttabile ai regimi medio-bassi. Evoluzione importante anche per lo smart cruise control, che rimane attivo durante i cambi di marcia, aumentando il comfort nei viaggi a lungo raggio. Il quattro cilindri in linea da 1.340 cc conferma valori di riferimento con 190 CV e 150 Nm, garantendo accelerazioni poderose e una spinta costante. Telaio in alluminio, sospensioni completamente regolabili e impianto frenante Brembo completano un pacchetto tecnico pensato per offrire prestazioni elevate sempre sotto controllo.

