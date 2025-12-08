Successo per la Tennistavolo Caltanissetta Terranova: si qualifica alla finale Regionale di Coppa Italia

Si è svolto a Calascibetta uno dei tre concentramenti Regionali di Coppa Italia che ha visto impegnata la Tennistavolo Caltanissetta Terranova. I nisseni hanno dominato il girone vincendo quattro partite su quattro e qualificandosi per la Finale Regionale.

La prima a cadere sotto i colpi dei nostri pongisti è stato il Modica con un netto 3 a 0 . Il doppio di Italo Sanguedolce e Andrea Alongi e i due singoli di Paolo e Andrea Alongi. Poi è stata la volta del Vittoria, partita combattutissima iniziata con una sconfitta nel doppio e poi rimediata dalla premiata ditta Alongi Paolo e Andrea, che con tre singolari vinti ha chiuso il match sul 3 a 1. Vincono nettamente contro il Ragusa per 3 a 0 ed all’ultima partita soffrono più del dovuto contro una coriacea Calascibetta, che alla fine riescono a dominare per 3 a 2 trascinati, come sempre, da Paolo e Andrea Alongi che non lasciano scampo agli avversari di turno. Questo lascia ben sperare per la finale regionale che, come dichiara la Tennistavolo Caltanissetta Terranova, speriamo possa disputarsi nel bellissimo impianto nisseno di via Santo Spirito, 92. Il Presidente del Tennistavolo Caltanissetta Bruno Tricoli, lancia un appello ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie per avvicinarsi a questo appassionante sport. Saranno accolti in una confortevole palestra e seguiti da un Tecnico Federale. Tanti giovani stanno crescendo e alzando il livello della Società, su di essi si punta per un futuro sempre più radioso.