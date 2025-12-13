Risiko Club Ufficiale Caltanissetta, XXI torneo: vince Luigi Tricoli

Appassionante finale giovedì sera, presso Eclettica Street Factory, del XXI torneo interno (campionato periodico). I quattro finalisti, Giulia Gulino, Michele Cammarata. Luigi Tricoli e Andrea Kiwsarday hanno lottato sino alla fine per aggiudicarsi la vittoria dell’ultimo torneo del 2025 del RCU Eclettica Caltanissetta.

La partita era iniziata con Giulia Gulino e Andrea Kiswarday in vantaggio di punti territori, ma con il passare dei minuti Luigi Tricoli riusciva a conquistare l’Oceania (anche se non era nel suo obiettivo) e da lì salire verso la parte bassa dell’Asia (tutti territori del suo obiettivo). La partita continuava con il piazzamento di carri armati da parte di tutti i giocatori sui propri territori conquistati tanto da finire la singola dotazione dei carri armati. Nella fase finale Giulia Gulino tenta di conquistare la Siberia in possesso di Luigi Tricoli ma non riesce in questa manovra, che avrebbe ribaltato la partita a suo favore, infatti perde 14 carri armati contro 1 vinto. La sdadata finale vede vincere Luigi Tricoli con 47 punti, seconda Giulia Gulino con 42 punti, terzo Andrea Kiswarday con 41 punti e quarto Michele Cammarata con 23 punti.

“E’ stata una finale molto incerta sino agli ultimi minuti della partita- dichiarano dal direttivo- con i primi tre in un fazzoletto di punti con una minima distanza tra loro. La sdadata è stata fatale, come al solito, e ha consolidato la vittoria di Luigi Tricoli che conquistata la finale per la prima volta vince il torneo.”

Intanto è in cantiere un evento per sabato 20: il primo torneo a squadre “Eclettica”.

“Vogliamo salutarci, giocatori e soci del Risiko Club di Caltanissetta- continuano dal direttivo- sperimentando un torneo a squadre tra i giocatori ed i soci del Club Eclettica. Le griglie dei partecipanti saranno sorteggiate attraverso la valutazione dei giocatori durante l’anno 2025. Sarà un’occasione per scambiarci gli auguri per le feste natalizie. Comunque, tra non molto nei nostri canali, verrà pubblicata la locandina del torneo.”