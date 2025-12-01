Pesistica, bronzo tricolore per la nissena Sofia Campisi: Caltanissetta applaude il suo nuovo talento

Caltanissetta festeggia un risultato che profuma di futuro. Dai Campionati Italiani Esordienti di pesistica, disputati a Roma presso il Centro Sportivo della Cecchignola, rientra con una medaglia di bronzo al collo la giovanissima Sofia Campisi, protagonista di una prova coraggiosa e di grande maturità sportiva nella categoria 58 kg.

Un risultato che vale doppio: non solo perché arriva in una competizione nazionale di altissimo livello, ma perché Sofia era l’unica atleta nissena in gara. E da sola, con determinazione e sangue freddo, è riuscita a salire sul podio tricolore, portando in alto il nome della sua città.

Dietro questo successo c’è il lavoro quotidiano, silenzioso, paziente e rigoroso di Giovanni Scarantino, allenatore e vero punto di riferimento della pesistica nissena. La sua soddisfazione è palpabile: il bronzo di Sofia non è soltanto una medaglia, ma la conferma di un percorso costruito con metodo, dedizione e grande attenzione alla crescita tecnica e umana dell’atleta.

“È una gioia enorme – trapela dal suo entourage – perché questo risultato premia mesi di lavoro duro, di allenamenti meticolosi e di una ragazza che non ha mai smesso di crederci”. Scarantino, da sempre sinonimo di serietà e competenza, ha saputo riconoscere il talento di Sofia fin dai primi passi in palestra e accompagnarlo con una guida attenta, capace di trasformare le potenzialità in risultati concreti.

Minuta nel fisico, ma grande nello spirito, Sofia ha affrontato la competizione con una maturità che va oltre la sua età. In pedana non ha tremato, ha gestito le prove con grande lucidità e ha saputo reagire alle difficoltà con la determinazione tipica dei veri atleti. Il bronzo conquistato a Roma non è frutto del caso, ma il risultato di una crescita lenta, costante, fatta di sacrifici quotidiani.

Per il Nucleo della Gioventù, la società di appartenenza, questo risultato rappresenta un motivo di orgoglio straordinario. Per Caltanissetta, è il segnale che la pesistica continua a essere una fucina di talento, una scuola sportiva capace di produrre eccellenze e di rinnovare una tradizione che affonda radici profonde.

Il rientro di Sofia dalla Capitale ha il sapore della vittoria condivisa: con il suo allenatore, con la società, con la famiglia e con una città intera che oggi guarda a questa giovane atleta come a un simbolo di impegno, passione e futuro.

Una medaglia di bronzo che pesa come l’oro. E una storia che, con tutta probabilità, è solo all’inizio.