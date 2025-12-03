Parco Archeologico Valle dei Templi, il 7 dicembre visita a Casa Pirandello e laboratorio per bambini al Museo Griffo

AGRIGENTO. Una prima domenica del mese fresca, con l’aria limpida e cristallina: ci sarà veramente tanto da fare, vedere, osservare domenica prossima (7 dicembre, ingresso gratuito) seguendo le tante “anime” del Parco della Valle dei Templi.

Per grandi e per piccini, e non solo tra i templi: infatti mentre alle 16 i bambini costruiranno e decoreranno una palla natalizia prendendo spunto dai reperti del vicino Museo archeologico Griffo, i grandi potranno partecipare al quarto e ultimo appuntamento gratuito di ”Elementa”, il ciclo di visite didattiche sui Quattro elementi primari che Beniamino Biondi ha curato per il Parco e CoopCulture. Dalle 15 lo storico agrigentino si dedicherà a “Identità, maschera e verità” sulla via dell’acqua. Dal cortile della casa natale al pino che custodisce la tomba del drammaturgo. Sarà una vera immersione nel mondo letterario e drammaturgico di Pirandello, un cammino tra origine e ritorno, finzione e verità, costruito a pochi giorni di distanza dall’anniversario della morte (scomparso a Roma il 10 dicembre del 1936), parte di un progetto più ampio che il Parco della Valle dei Templi sta dedicando allo scrittore.

Per chi invece vuole approfondire la conoscenza della Valle dei Templi, alle 10.30 e alle 11.45 ecco i classici percorsi sotterranei con cui si potrà scoprire la vita dei primi cristiani, seguendo l’archeologo tra arcosoli, formae e sepolture; alle 15.30 invece ritorna l’amata “Valle senza segreti”, la visita che va dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, per comprendere l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane. Noleggiando un’audioguida si può invece visitare la Valle in autonomia e in maniera approfondita.

Info e prenotazioni su coopculture.it