Nissa. L’ex sindaco Messana scrive a Giovannone: «Non fermarti adesso, Caltanissetta ha bisogno di te»

Alla mobilitazione spontanea della città fa seguito una nuova, significativa testimonianza di vicinanza al presidente della Nissa Luca Giovannone. Dopo l’intervento delle istituzioni e le prese di posizione della tifoseria organizzata, arriva anche la riflessione di Salvatore Messana, farmacista, già sindaco di Caltanissetta, dirigente della Nissa in passato e tifoso storico dei colori biancoscudati. Una lettera aperta che non nasce da ruoli politici, ma da una storia personale intrecciata profondamente con quella della squadra della città. Di seguito il testo della lettera aperta.

Caro Presidente Giovannone,

Le scrivo per manifestarLe il mio profondo dispiacere per la sua decisione di dimettersi da Presidente della Nissa. Sono stato dirigente della Nissa in anni in cui si erano buttate le basi per un grande progetto sportivo e si era creato un entusiasmo simile a quello vissuto in questi ultimi 3 anni, con la promozione anche allora in Serie D. Sono stato Sindaco della Città per 10 anni e mai ho smesso di amare lo sport e coltivare il tifo per la nostra squadra che seguo fin da quando, da bambino, mio padre mi portava con sé al “Palmintelli” per le partite della Nissa.

Fin dal Suo arrivo a Caltanissetta ho apprezzato il Suo entusiasmo e la voglia di costruire un progetto che proiettasse la nostra città su livelli sportivi di primo piano. Per queste ragioni e per non sottrarmi ai Suoi appelli di vedere unita la comunità cittadina a sostegno della squadra, ho offerto anche la mia disponibilità quale sponsor. Ma soprattutto ho riacquistato il piacere e l’entusiasmo di seguire la squadra in ogni partita e spesso anche in trasferta.

Con questa mia nota sono a rivolgerLe un accorato appello a riconsiderare la Sua decisione di dimettersi e a permettere a noi cittadini di continuare a sognare con Lei un miglior destino della nostra squadra del cuore e della nostra comunità intera, che ha bisogno come il pane di persone che per essa vogliono scommettersi, come Lei ha fin qui fatto. La invito con passione e gratitudine a proseguire il Suo impegno per la Nissa e sono certo che questo Suo momento di amarezza sarà di stimolo per tutti a cercare di dare il massimo per l’obiettivo auspicato, tecnici, atleti, staff, tifosi e comunità cittadina.

Speranzoso, La saluto affettuosamente.

La lettera di Messana si unisce così a un coro sempre più ampio che chiede al presidente di restare. Un appello trasversale che attraversa istituzioni, tifoseria, ex dirigenti e semplici cittadini, tutti accomunati dalla convinzione che la Nissa non sia soltanto una squadra di calcio, ma un patrimonio collettivo. In queste ore decisive, la città affida al suo presidente non solo una richiesta, ma una speranza: che la passione abbia la meglio sull’amarezza, e che il progetto possa continuare.