NISMO rilancia la propria identità: più motorsport e modelli ad alte prestazioni

NISMO non è solo un marchio sportivo, ma una dichiarazione di intenti. È l’espressione più diretta del DNA prestazionale Nissan, un laboratorio di idee che da sempre trasforma la competizione in tecnologia applicata alla strada. Oggi questa filosofia entra in una nuova fase, con una strategia che punta a rafforzare il legame tra motorsport, prodotti di serie e passione per la guida, ampliando allo stesso tempo la presenza globale del brand. Il principio resta immutato: ciò che nasce in pista deve migliorare l’auto di tutti i giorni. Un approccio che negli anni ha reso NISMO sinonimo di coinvolgimento, carattere e soluzioni tecniche derivate dalle competizioni più impegnative. L’obiettivo è rendere questo patrimonio ancora più accessibile, senza snaturarne l’anima. L’esperienza maturata nei campionati di alto livello continua a rappresentare il cuore del progetto. Le competizioni diventano un banco di prova per soluzioni avanzate, sia hardware sia software, con un flusso costante di know-how che passa dai circuiti ai modelli stradali NISMO.

Questo scambio bidirezionale permette di affinare assetti, sistemi di controllo e gestione della potenza, mantenendo un forte legame con la guida reale. Parallelamente cresce l’attenzione verso nuove categorie e format sportivi, pensati per accelerare lo sviluppo tecnologico e testare soluzioni destinate a influenzare l’intera gamma ad alte prestazioni. Sul fronte prodotto, l’ambizione è chiara: aumentare in modo significativo il numero di modelli NISMO disponibili nei principali mercati, ampliando la platea di appassionati senza perdere esclusività. L’idea è quella di proporre versioni capaci di offrire emozione autentica al volante, ma anche utilizzabilità quotidiana, combinando prestazioni, design dedicato e soluzioni tecniche mirate. Accanto alla produzione di serie, si apre anche alla collaborazione con partner esterni, con l’obiettivo di sviluppare progetti speciali e ampliare ulteriormente l’offerta, mantenendo elevati standard qualitativi e un’identità coerente.

