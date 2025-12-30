Migranti, sei sbarchi in poche ore a Lampedusa: giunti in 265

Sei sbarchi in poche ore a Lampedusa, dove sono giunti 265 migranti. A soccorrere le imbarcazioni, partite dalla Libia, sono state motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Tutti i migranti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell’hotspot dell’isola, dove al momento si trovano 329 ospiti. Disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto per Porto Empedocle. (ITALPRESS).