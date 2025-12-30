Sei sbarchi in poche ore a Lampedusa, dove sono giunti 265 migranti. A soccorrere le imbarcazioni, partite dalla Libia, sono state motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Tutti i migranti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell’hotspot dell’isola, dove al momento si trovano 329 ospiti. Disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto per Porto Empedocle. (ITALPRESS).
Migranti, sei sbarchi in poche ore a Lampedusa: giunti in 265
Mar, 30/12/2025 - 10:15
