Migranti, sei sbarchi in poche ore a Lampedusa: giunti in 265

Mar, 30/12/2025 - 10:15

Sei sbarchi in poche ore a Lampedusa, dove sono giunti 265 migranti. A soccorrere le imbarcazioni, partite dalla Libia, sono state motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Tutti i migranti, dopo i primi accertamenti sanitari, sono stati accompagnati nell’hotspot dell’isola, dove al momento si trovano 329 ospiti. Disposto il trasferimento di 102 persone con il traghetto per Porto Empedocle. (ITALPRESS).

