Luca Sciortino, il poliziotto con la passione per la velocità: un 2025 da incorniciare tra lavoro e corse

C’è una passione che corre parallela al senso del dovere e che trova spazio anche tra turni impegnativi e responsabilità sempre più importanti. È quella di Luca Sciortino, poliziotto di professione presso la Questura di Caltanissetta e pilota per vocazione, protagonista di una stagione 2025 da assoluto protagonista nel panorama motoristico siciliano.

Il motorsport, per Sciortino, non è soltanto competizione e adrenalina, ma anche uno strumento di equilibrio personale. Valori come disciplina, concentrazione, rispetto delle regole e spirito di sacrificio accompagnano il suo impegno quotidiano nella Polizia di Stato e trovano naturale continuità tra i cordoli e le prove speciali. Nonostante l’aumento degli impegni lavorativi, Sciortino riesce a ritagliarsi con sacrificio e organizzazione preziosi fine settimana da dedicare alla sua grande passione, trasformando il tempo libero in un’occasione di crescita sportiva e umana.



A bordo della sua Renault Clio, il 2025 si è tradotto in una stagione praticamente perfetta: quattro gare disputate e quattro vittorie, con risultati di rilievo anche nelle classifiche assolute. Il primo successo è arrivato alla Coppa Nissena, giunta alla 70ª edizione, dove Sciortino ha conquistato la vittoria di classe e di gruppo, imponendosi su uno dei tracciati più iconici e selettivi del motorsport siciliano.

Risultato replicato al Slalom di Babbaurra, quarto appuntamento della manifestazione, chiuso ancora una volta con la vittoria di classe e gruppo. Prestazioni di alto livello anche nei rally: al Rally Event Concordia Sciortino ha centrato il successo di classe e gruppo, impreziosito da un prestigioso ottavo posto assoluto, mentre al Rally Christmas Concordia ha completato il poker stagionale con un’ulteriore affermazione di classe e gruppo, chiudendo 23° assoluto su oltre 200 equipaggi al via, dato che restituisce pienamente il valore del risultato in un contesto altamente competitivo.

Nei rally, determinante è stato il lavoro di squadra con il collega della Polizia di Stato Danilo Li Vecchi, alle note, con il quale Sciortino ha costruito un’intesa solida e affidabile, capace di tradurre passione e professionalità in risultati concreti.

E, con una battuta che ben racconta il personaggio, viene naturale pensare che se mai dovesse presentarsi un inseguimento particolarmente impegnativo, sulle qualità di guida di Luca Sciortino si potrebbe stare decisamente tranquilli: esperienza, sangue freddo e controllo del mezzo sono qualità affinate tanto sul lavoro quanto in gara.

Una stagione che assume un significato ancora più forte se si guarda al recente passato: nel 2024 il successo pieno era stato soltanto sfiorato, complice un secondo posto di classe. Nel 2025, invece, la definitiva consacrazione, frutto di perseveranza, preparazione e sacrificio.

Lo sguardo è già rivolto al futuro. Per il 2026, Luca Sciortino sta programmando nuove sfide, con l’obiettivo di affrontare il CIVM Sud e di tornare protagonista allo Slalom di Babbaurra, pronto a confermare quanto di buono costruito e ad alzare ulteriormente l’asticella.

Quando passione e senso del dovere riescono a convivere, i risultati non tardano ad arrivare. E il 2025 di Luca Sciortino ne è la dimostrazione più eloquente.