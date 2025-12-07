Lazio-Bologna 0-0, la diretta del match

(Adnkronos) – Lazio e Bologna si affrontano oggi 7 dicembre nel match – in diretta tv e streaming – per la 14esima giornata della Serie A. I biancocelesti, reduce dalla sconfitta sul campo del Milan, hanno 18 punti. I felsinei, battuti in casa dalla Cremonese nell'ultimo turno, sono a quota 24. Nella prossima giornata, la Lazio fa visita al Parma. Il Bologna, invece, riceverà la Juventus.

