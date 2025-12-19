L’A.S.D. Dragon Academy Group premiata dal CONI: quando lo sport diventa comunità

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo del CONI, conferita alla A.S.D. Dragon Academy Group, riconosce un percorso costruito nel tempo, capace di coniugare risultati agonistici, valore educativo e impegno sociale, fino a diventare un punto di riferimento stabile per il territorio.

Il 2025 è stato un anno particolarmente intenso e significativo per l’Accademia: accanto ai successi sportivi, la Dragon Academy Group ha continuato a promuovere un’idea di sport che accompagna le persone in ogni fase della vita, dai più piccoli agli adulti, trasformando la palestra in un luogo di crescita umana, di fiducia e di responsabilità condivisa.

A guidare questo cammino è il Maestro Calogero Palmeri, figura di riferimento non solo sportivo ma anche umano, affiancato da uno staff che quotidianamente lavora per portare lo sport oltre la competizione, radicandolo nella comunità. Durante la cerimonia di premiazione è stato inoltre conferito un riconoscimento a Elisa Iannello per i prestigiosi risultati sportivi conseguiti, espressione di un percorso personale che riflette pienamente i valori dell’Accademia.

Cuore pulsante di questo impegno è il progetto “Fight for Life”, che ha trasformato lo sport in un messaggio di resilienza, consapevolezza e speranza. A questo si affiancano l’evento di beneficenza per la prevenzione oncologica, la colonia sportiva estiva che ha coinvolto oltre 200 bambini, i progetti nelle scuole, le attività di inclusione sportiva dedicate alle persone con disabilità e le numerose iniziative sociali che hanno reso concreto il valore educativo dello sport come strumento di integrazione e crescita collettiva.

La Stella di Bronzo al Merito Sportivo CONI non rappresenta un punto di arrivo, ma la conferma di una visione chiara e coerente: uno sport capace di formare persone, costruire comunità e lasciare un segno duraturo nel tessuto sociale e culturale del territorio.

Nel ringraziare il territorio per il riconoscimento ricevuto, la A.S.D. Dragon Academy Group ha voluto rivolgere a tutti un augurio di buone feste e di un felice anno nuovo, nel segno dei valori che da sempre ispirano la sua attività.