La nuova Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz presenta la nuova GLB, ora completamente elettrica e disponibile in versione a cinque o sette posti, che unisce design SUV deciso, grande abitabilità e un inedito ecosistema digitale basato sul nuovo sistema operativo MB.OS. Il modello è già configurabile e ordinabile in Italia nelle versioni ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, con due motorizzazioni al lancio: GLB 250+ e GLB 350 4MATIC e prezzi a partire da 59.398 euro per la 250+ fino a 64.766 euro per la 350 4MATIC. Le prime consegne sono previste da marzo 2026. Sul fronte delle prestazioni, la GLB 250+ dichiara fino a 631 km di autonomia WLTP grazie alla batteria da 85 kWh e all’architettura a 800 volt. La ricarica in corrente continua arriva fino a 320 kW, consentendo di recuperare circa 260 km in soli 10 minuti. La 350 4MATIC invece aggiunge un secondo motore anteriore con unità di disconnessione per la massima efficienza e la trazione integrale quando serve. All’interno debutta l’inedito sistema operativo MB.OS, abbinato alla MBUX Superscreen con display fino a tre schermi e al nuovo Assistente Virtuale basato su intelligenza artificiale. Con un design affinato, aerodinamica migliorata (cx 0,28), fari MULTIBEAM LED e un inedito tetto panoramico composto da 158 micro-stelle luminose, la nuova Mercedes GLB consolida certamente la strategia elettrica di Mercedes-Benz portando contenuti premium nel cuore del segmento compact luxury.

