La Nissa cala il tris a Paternò e sogna: 0-3 esterno, raggiunta la vetta della classifica

La Nissa manda un segnale forte e chiarissimo al campionato e lo fa nel modo migliore: vincendo, convincendo e mostrando qualità di gioco. Al “Falcone-Borsellino” di Paternò arriva un successo pesantissimo per i biancoscudati, che superano l’Paternò Calcio con un netto 0-3, maturato interamente nel primo tempo e frutto di una prestazione autoritaria.

La gara si mette subito sui binari giusti per la squadra nissena. Al 6’ è Fabio Alagna a sbloccare il match, confermandosi riferimento offensivo affidabile e concreto. La Nissa prende campo, gestisce i ritmi e non concede praticamente nulla agli avversari, mostrando compattezza, intensità e idee chiare. Il raddoppio arriva al 41’ con Terranova, che premia una manovra fluida e ben costruita. Sul finire della prima frazione, al 45’, è Palermo a calare il tris, chiudendo di fatto la partita già all’intervallo.



Un primo tempo definito “spumeggiante” da chi era presente sugli spalti, con la Nissa capace di esprimere un gioco brillante, ordinato e continuo. Una squadra solida, ma anche propositiva, che ha dato la sensazione di essere finalmente consapevole dei propri mezzi. Nella ripresa, la gestione è lucida e matura: controllo del possesso, baricentro equilibrato e nessun rischio inutile.



Il successo assume un valore ancora più rilevante alla luce dei risultati provenienti dagli altri campi. La Sancataldese Calcio supera per 3-1 una diretta concorrente, un incrocio che ridisegna la classifica e permette alla Nissa FC di portarsi in testa alla classifica assieme al Savoia e la Nuova Igea Virtus . Numeri e coincidenze che alimentano entusiasmo e fiducia.

Cresce la sensazione che questa vittoria rappresenti una vera e propria svolta. I segnali positivi si erano già intravisti nelle ultime uscite, ma a Paternò la squadra di Ciccio Di Gaetano ha compiuto un salto di qualità evidente, sotto il profilo del gioco e della personalità. Un percorso che sembra finalmente trovare continuità.

A suggellare il clima positivo è arrivato anche il videomessaggio del Presidente, che ha voluto complimentarsi con la squadra, rivolgendo i migliori auguri alla Nissa, ai tifosi e all’intera città. Un gesto apprezzato, che rafforza il legame tra società, gruppo squadra e ambiente.

Grande entusiasmo, dunque, in questo finale d’anno. Una vittoria dal valore simbolico e concreto, di buon auspicio per gli investimenti effettuati e per le aspettative riposte in questa squadra. La Nissa c’è, il campionato è apertissimo e il messaggio è lanciato: ora sognare è legittimo.