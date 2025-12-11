“Insieme per l’Inclusione”: le iniziative dell’Istituto Walden di Menfi a Caltanissetta, Marsala e Sciacca per promuovere arte e territorio

Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Menfi, organizza “Insieme per l’Inclusione” un progetto multidisciplinare rivolto all’informazione alla divulgazione, sensibilizzazione e consapevolezza dei diritti-azione. Un’idea fortemente voluta e pensata dal presidente dell’Istituto, Michele Buscemi, per promuovere l’arte e il territorio attraverso l’inclusione, predisponendo una serie di attività distribuite tra Menfi, Caltanissetta, Marsala e Sciacca.

Nella giornata di venerdì 12 dicembre presso il centro civico a Menfi, si terrà il primo concerto con gli artisti Luca Madonia e Q Beta. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 21 dicembre, gli artisti che si esibiranno sul palco saranno Mario Venuti e Tony Canto portando nella città del vino una tappa del tour “Mai come ieri”. Entrambi i concerti inizieranno alle ore 20:30 e saranno ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (www.istitutowalden.it).











Sotto il coordinamento di Lucia Alessi, assistente sociale dell’Istituto Walden, gli spettacoli sono pensati in un percorso che prevede attività distribuite non solo a Menfi con la riqualificazione di un’area a rischio degrado, ma con podcast e percorsi di peer education a Caltanissetta, merende letterarie a Marsala e realizzazioni di riprese sui quartieri più iconici della città di Sciacca.

Proprio dalla natura più inclusiva dell’istituto, nasce l’esigenza di creare progetti operando sempre nel sociale e mettendo in primo piano la conoscenza, l’esperienza della vita quotidiana in modo da rimuovere ostacoli e così rafforzare e consolidare vari processi conoscitivi e formativi.

Il progetto è stato finanziato dall’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana e rientra tra i servizi informativo-divulgativi nelle tematiche sulla Educazione alla legalità, Politiche sociali, Diritto di Cittadinanza ed Inclusione Sociale – Laboratorio C. Informazione, divulgazione, sensibilizzazione, consapevolezza dei diritti-azione denominata Diritto di Cittadinanza.

L’Istituto Walden costituito nel 1993 come “Centro Sociale Psicopedagogico dell’Handicap, delle Disabilità e delle Emarginazioni” oggi, gode di una forte esperienza, frutto di un’Identità Professionale solida e unitaria di tutto il personale che nel tempo è succeduto, capace di adattarsi a situazioni diverse e mutevoli, grazie alla formazione del gruppo operativo. operando sempre nel sociale e mettendo in primo piano la conoscenza, l’esperienza della vita quotidiana in modo da rimuovere ostacoli e così rafforzare e consolidare vari processi conoscitivi e formativi.