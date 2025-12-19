In 2025 vendite Jeep oltre quota 1 mln, aspettando il Compass ‘italiano’

(Adnkronos) – Con i risultati 2025 Jeep si conferma sempre più 'centrale' nelle strategie di Stellantis, grazie a una immagine forte e una presenza globale, forte di una gamma di tredici modelli pensati per i diversi mercati, quattro centri di progettazione e design, e dieci stabilimenti produttivi. L'anno infatti – si spiega da Jeep – si chiuderà con oltre 1 milione di unità vendute grazie alla capacità di "offrire costantemente a ogni continente le migliori e più adeguate soluzioni tecnologiche, di design e di prodotto". Una crescita internazionale in cui peraltro l'Italia – terzo mercato mondiale per il brand – è ormai da molti anni un tassello imprescindibile. Come ha sottolineato Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe durante la consueta conferenza stampa di fine anno, una conferma arriva dall'esperienza fatta con Avenger e Compass, entrambe disegnate presso il Jeep Design Studio di Torino. La prima – commercializzata in 62 Paesi in tutto il mondo, anche fuori dall’Europa – è subito stata premiata come Car of the Year 2023, raccogliendo decine di premi a livello internazionale, la seconda è una interpretazione "orgogliosamente Made in Italy" di un modello importante per il marchio, con vendite globali nelle generazioni precedenti superiori ai 2,5 milioni di unità. che vuole innalza regli standard nel segmento C-SUV, offrendo più capability, più comfort e più connettività che mai, insieme a un design iconico (moderno ma ricco di richiami all'heritage Jeep) e a tecnologie all'avanguardia. A questi modelli protagonisti in segmenti strategici, nel 2026 si affiancheranno Wagoneer S, D-SUV alto di gamma ma che offrirà le solite eccezionali capacità fuoristrada 4xe, e Recon, un 4×4 'duro' basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Due modelli con cui Jeep rientra in un segmento, il D, in cui è prevista una quota di veicoli completamente elettrici al 50% entro il 2026, con vendite annuali prossime alle 900.000 unità. Aspettando le novità del 2026, a livello europeo il brand, nei primi undici mesi ha mantenuto una quota complessiva di mercato dell’1% e una quota dell’1,8% nel mercato SUV, grazie anche a un

a crescita a doppia cifra, dal Portogallo (+42%) all'Austria (+35%), dal Regno Unito (+21%) alla Polonia (+16%). In testa alle vendite continentali, come ha sottolineato Novella Varzi, Country Manager Jeep Italia, rimane il nostro mercato con circa 65.000 immatricolazioni nell'anno e una share che dovrebbe attestarsi al 4,2% grazie ad Avenger, leader del suo segmento come nel 2024. Nei primi undici mesi, infatti, il modello si è confermato SUV più venduto d’Italia con una quota del 5,63% nel comparto (con una quota che sale al 16% tra i B-SUV 100% elettrici). Ma il prossimo anno è atteso un contributo importante dalla Nuova Compass – di cui sono già aperti gli ordini e che avrà il primo weekend porte aperte il 18 e 19 gennaio – disegnata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi: forte di una gamma di motorizzazioni ibride, plug-in o 100% elettriche (da 145 CV a 375 CV) ha già raccolto un forte interesse da parte della clientela e che dovrebbe confermare il nostro mercato come la 'casa di Jeep in Europa'.

