Il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP a Roma per la cucina italiana patrimonio UNESCO

Il Presidente del Consorzio Salvo Peluso e il Direttore Nino Scivoletto , accogliendo l’invito dei Ministri dell’Agricoltura Lollobrigida e della Cultura Giuli, hanno presenziato all’evento di annuncio del riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale Unesco, svoltosi a Roma nel prestigioso Auditorium Parco della Musica.

L’annuncio, alla presenza del Presidente del Senato La Russa , di parlamentari , cuochi stellati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Associazioni di categoria e Consorzi di Tutela , ha sancito per la prima volta al mondo l’iscrizione fra il patrimonio immateriale dell’Umanità, della cucina di un Paese con la seguente motivazione : “La cucina italiana favorisce l’inclusione sociale e promuove il benessere, rafforza i legami incoraggiando la condivisione e promuovendo il senso di appartenenza”. Al riconoscimento il Consorzio ha dedicato una barretta di cioccolato con incarto speciale in edizione limitata.

Il Consorzio è orgoglioso di essere stato coinvolto nel progetto – VIAGGIO NELLE ECCELLENZE – di sostegno della candidatura promosso dal MASAF con ITA AIRWAYS, compagnia nazionale di riferimento e in collaborazione con la Fondazione Qualivita e Origin Italia.

Il Cioccolato di Modica IGP è stato offerto in degustazione a tutti gli ospiti delle lounge ITA AIRWAYS di Milano Linate, di Roma Fiumicino Hangar e di Roma Fiumicino Piazza di Spagna. A migliaia di passeggeri in transito dal 5 al 12 dicembre sono state illustrate le peculiarità del primo e ad oggi unico cioccolato in Europa dotato della certificazione IGP.

Il cioccolato di Modica IGP è stato promosso come simbolo identitario della città, al pari del suo patrimonio barocco, un legame profondo che nasce dalla sua storia unica e dal suo metodo di produzione tradizionale, che lo distinguono da tutti gli altri tipi di cioccolato. Una iniziativa che assume un indiscusso valore promozionale in quanto svolta nel contesto degli aeroporti internazionali più importanti del Paese.

Di rilevante importanza l’incontro dei vertici del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP con il Presidente di ITA AIRWAYS Sandro Pappalardo, presente la Chief Customer Giovanna Di Vito, un’occasione assai utile per definire ulteriori iniziative per il corrente mese di dicembre nel corso del quale il cioccolato di Modica, in formato monoporzione, sarà offerto in degustazione a bordo degli aerei nei voli internazionali in partenza dall’Italia per il mondo.

