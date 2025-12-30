Guadagni Spa, settant’anni di storia e visione: nel 2026 l’azienda celebra un traguardo che guarda al futuro

Nel 2026 Guadagni Spa celebra un traguardo di assoluto rilievo: settant’anni di attività. Un anniversario che va ben oltre il valore simbolico del tempo e che racconta una storia fatta di intuizioni, impegno costante, capacità di interpretare i cambiamenti e di crescere insieme al territorio.

Fondata nel 1956 dall’avvocato Michelangelo Guadagni, l’azienda nasce in un momento cruciale della storia italiana, quando il Paese si avviava verso il processo di motorizzazione di massa. Una visione lucida e anticipatrice, capace di cogliere le trasformazioni sociali ed economiche del dopoguerra e di tradurle in un progetto imprenditoriale solido e duraturo.

Un percorso che ha trovato continuità e sviluppo sotto la guida del dottor Antonino Guadagni, che per quasi cinquant’anni ha accompagnato la crescita dell’azienda, ampliandone gli orizzonti non solo nel settore dell’auto, ma anche in quello dei veicoli industriali, rappresentando marchi storici come OM, Fiat, Magirus e Iveco. Figure che restano un punto di riferimento, il cui ricordo continua ancora oggi a ispirare e orientare le scelte aziendali.

Settant’anni di storia significano anche attraversare epoche diverse, affrontare sfide complesse e adattarsi a mercati in continua evoluzione, mantenendo intatti i valori fondanti di affidabilità, professionalità e attenzione al cliente. Un cammino reso possibile dal contributo di dipendenti, collaboratori, clienti, partner e amici, che negli anni hanno condiviso obiettivi, sacrifici e successi.

Un ruolo centrale è stato svolto anche dal rapporto con il Gruppo Stellantis, un legame iniziato con Lancia e consolidato nel tempo, oggi testimoniato dai mandati Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Citroën, Opel e Leapmotor. Una collaborazione che rappresenta motivo di orgoglio e che ha permesso di intrecciare il successo dei grandi marchi internazionali con quello di una realtà imprenditoriale profondamente radicata nel territorio.

Oggi Guadagni Spa è giunta alla terza generazione, mentre la quarta si prepara a raccoglierne il testimone. Uno sguardo rivolto al futuro, con ottimismo e determinazione, continuando a investire in innovazione, competenze e qualità dei servizi, senza perdere il legame con la propria storia.

Il settantesimo anniversario diventa così non solo occasione di celebrazione, ma anche un nuovo punto di partenza: la conferma di un’identità costruita nel tempo e la promessa di continuare a lasciare un segno positivo nel settore automotive e nella comunità.