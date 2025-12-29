Fuga di gas in via Empedocle ad Agrigento, abitazioni evacuate: l’intervento di vigili del fuoco e tecnici

Momenti di paura nella notte in via Empedocle, ad Agrigento, dove un forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme tra i residenti. La segnalazione è arrivata nei pressi del tunnel di Piedigrotta. Diversi condomini sono scesi in strada, alcuni spontaneamente e altri su indicazione della polizia, che ha chiesto di spostare le auto in sosta per consentire le verifiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, gli agenti delle volanti e i tecnici del gas, che hanno individuato e messo in sicurezza la perdita. Dopo alcune ore di controlli la situazione è tornata alla normalità. (AGI)