Dall’8 dicembre il presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze

(Adnkronos) – Per il quindicesimo anno consecutivo, l'Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato della Cattedrale di Firenze un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al pubblico fino all’Epifania. Il presepe sarà benedetto dall'arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli la mattina dell’8 dicembre, alle ore 10:15, prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell'Immacolata Concezione. La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze è quella di essere realizzato con delle sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall’artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all’Opera. Queste sculture si inseriscono nell’antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento col recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)