Capodanno 2026 a Caltanissetta, Corso Umberto diventa una “Time Machine”

Caltanissetta si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con una grande festa collettiva nel cuore della città. La notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre, sarà Corso Umberto a trasformarsi in una vera e propria discoteca a cielo aperto, grazie allo show “Time Machine”, evento centrale del Capodanno nisseno.

A partire dalle ore 23.00, il centro storico farà da cornice a un viaggio musicale che attraverserà oltre cinquant’anni di storia, dagli anni ’70 fino alle sonorità più attuali, coinvolgendo generazioni diverse in una notte all’insegna del ballo e della condivisione. L’iniziativa rientra nel cartellone di “Caltanissetta Città del Natale 2025” ed è promossa dalla Città di Caltanissetta, con l’organizzazione dell’Associazione GenteEmerGente, in collaborazione con Best Of 70, 80, 90, Apollo 85, Sempre Verde e Antonio La Marca.



Il concept della serata gioca con ironia e nostalgia, riassunto nello slogan “Brutti DJ… ma bella musica!”, per un format che promette ritmo, energia e partecipazione. La direzione artistica è affidata a Ernesto Trapanese, che ha costruito uno spettacolo ricco di contenuti: maxi ledwall, social ledwall per condividere in tempo reale storie e immagini dal pubblico, gadget dedicati, un corpo di ballo diretto dal maestro Salvatore Caruana e la presenza di ragazze e ragazzi immagine a cura di Celestino Eventi. Le immagini della notte saranno affidate all’obiettivo di Cristian Abbate.



A guidare la “macchina del tempo” sarà una vera e propria line-up di DJ, presentata in chiave ironica come una squadra di “ricercati” della console: Ernesto Trapanese, Roberto Gallà, Marco Giannone, Andrea Castiglione e DJ Sesio, con i contributi social live di Graziani direttamente dal palco. Tra gli ospiti anche Davide Miracolini, nome storico della movida nissena, pronto a riportare sul palco l’energia delle notti che hanno segnato un’epoca.

Non solo musica, ma uno spettacolo immersivo pensato per valorizzare Corso Umberto come grande spazio urbano di aggregazione, in un evento a ingresso libero che punta a richiamare cittadini e visitatori per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.



«Stiamo lavorando con grande affiatamento e spirito di squadra – ha dichiarato il direttore artistico Ernesto Trapanese –. È nato un rapporto sinergico che può portare solo ottimi risultati. Invito tutti a venire in Corso Umberto il 31 dicembre: sarà una grande festa e un modo per dimostrare ancora una volta che Caltanissetta merita eventi, bellezza e sano divertimento, e che è una città viva, ben lontana da certe etichette. Ringrazio il Sindaco, gli assessori competenti e l’amministrazione comunale per la fiducia: faremo di tutto per regalare una serata da ricordare».

Con “Time Machine”, Caltanissetta si prepara dunque a vivere un Capodanno di musica, luci e partecipazione, nel segno della convivialità e della voglia di guardare al 2026 con entusiasmo.