Caltanissetta, studenti del “Manzoni-Juvara” in concerto al reparto di pediatria del Sant’Elia con “Musicalmente insieme… note di vita”

Nella mattinata del 19 dicembre, alle ore 10.30, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “S. Elia” dell’ASP di Caltanissetta, si svolgerà la seconda edizione del concerto “Musicalmente insieme… note di vita” tenuto dagli studenti del Liceo Musicale “Manzoni – Juvara” di Caltanissetta che, con canti della tradizione natalizia e altri brani selezionati, si esibiranno davanti ai bimbi ospiti della pediatria.

La manifestazione nasce grazie alla stipula di un protocollo d’intesa tra Assessorato Regionale della Salute, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Rete dei Licei Musicali della Sicilia. L’idea di partenza del progetto è semplice e, per certi versi, scontata: la musica migliora la qualità della vita e può e deve farlo anche anche negli ambienti ospedalieri. In particolare, la musica può avere un influsso positivo sullo stato d’animo dei piccoli ricoverati e rendere, almeno per un po’, meno difficile la loro ospedalizzazione.

L’evento è stato accuratamente preparato per la scuola dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Agata Rita Galfano e dai docenti del Liceo Musicale “A. Manzoni – F. Juvara” di Caltanissetta: Felice Amodio, Luigi Cammarata, Rosa Maria Chiarello, Roberta Licalsi, Laura Macrì, Santo Mirabella, Marco Scivoli e Gianluigi Talluto. Numerosi gli alunni del Liceo coinvolti nella bella manifestazione: Matteo Bella, Magda Cacciatore, Nicole Caruana, Martina Cataldi, Mattia Caramia, Michele Cardillo, Sonia Cardillo, Sofia Falzone, Francesca Fonte, Virginia Giglio, Lucia La Rocca, Marco Lopiano, Martina Maira, Matteo Mancuso, Michele Mantrino, Egle Matina, Jasmine Messina, Aurora Mulè, Chiara Pera, Federico Pesce, Aurora Pignataro, Giulia Rizzi, Michele Ruvolo, Andrea Spiaggia e Davide Vicari.

Per l’ASP, l’organizzazione dell’evento, condivisa con la Direzione dell’Azienda, è stata curata dal Direttore Sanitario del P.O. Dr. Benedetto Trobia, dal Direttore dell’UOC Pediatria Dr.ssa Maria Concetta Vitaliti, dalla Dr.ssa Piera Giamporcaro della Direzione Sanitaria e dai Dirigenti dell’UOEPSA Dr.ssa Milena Avenia e Dr. Gaetano La Rocca.