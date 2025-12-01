Caltanissetta. Invicta U15, quinta vittoria consecutiva: una prova di carattere in una trasferta ostica

Trasferta difficile, roster ridotto e assenza del proprio allenatore. Ma nulla è bastato a fermare il gruppo U15 dell’Invicta, che conquista la quinta vittoria in altrettante uscite stagionali, consolidando il proprio primato e confermando una crescita costante sotto ogni aspetto del gioco.

La squadra, priva di tre giocatori infortunati e dell’allenatore Cordova per l’occasione, ha mostrato una solidità e una maturità sorprendenti per un gruppo così giovane. Una partita combattuta dal primo all’ultimo minuto, senza mai un vero padrone e con continui cambi di inerzia.

L’avvio vede la Roncalli partire meglio, chiudendo il primo quarto avanti 17-13. Nel secondo periodo i biancorossi serrano le maglie in difesa e rimettono tutto in equilibrio, andando all’intervallo sul 29-29. Protagonista del quarto Ciulla, leader offensivo, affiancato dall’impatto straordinario di Fiamma, autore di una prova difensiva impeccabile e di scelte offensive sempre ordinate. Da sottolineare anche la solida prestazione di Bonelli, prezioso in entrambe le metà campo.

La ripresa non parte nel migliore dei modi: un break dei padroni di casa manda l’Invicta a -7. Ma il gruppo non vacilla. Con l’ingresso di Nicoletti, il rientro di Taschetti (fermato da un piccolo acciacco nel secondo quarto) e un Intilla già protagonista in campo, roccioso in difesa e concreto in attacco per tutto l’arco del match, l’inerzia cambia completamente. Ottima anche la gestione dei possessi del giovane Maniscalco, lucido nei momenti più delicati. L’Invicta ribalta il punteggio e chiude la terza frazione avanti di sei lunghezze.

Nell’ultimo quarto i giovani nisseni sembrano in pieno controllo, toccando anche il +10 nei minuti finali. La Roncalli, però, non smette mai di lottare e si riavvicina fino al -3. Nel finale punto a punto, l’Invicta mantiene sangue freddo e porta a casa un successo pesantissimo, con il punteggio di 61-64, che vede sorridere coach Mulè, il preparatore fisico La Malfa, tutti i genitori presenti e naturalmente i ragazzi stessi.

Una vittoria che vale doppio, arrivata in condizioni difficili, e che racconta molto della crescita, del cuore e della compattezza di questo gruppo U15 sempre più protagonista.

