Caltanissetta. Coppa Trinacria, al Pala Milan la Nissa FC Futsal affronta il Città di Troina

La Nissa FC Futsal debutta questa sera nella Coppa Trinacria, affrontando il Città di Troina nel match valido per il primo turno della competizione. L’incontro si disputerà alle ore 20:00 presso il Pala Milan e sarà aperto al pubblico con ingresso libero, un’occasione importante per permettere a tutta la città di sostenere da vicino i biancoscudati. La sfida rappresenta un test significativo per la squadra, impegnata a confermare il proprio percorso di crescita e a dare continuità al progetto futsal che la società sta portando avanti con entusiasmo e professionalità. La Nissa FC Futsal invita tifosi, famiglie e appassionati a riempire il Pala Milan per vivere insieme una serata di sport, energia e buon futsal.