Caltanissetta. Capodanno in Corso Umberto, tutto pronto per “Time Machine”

È ormai tutto pronto a Caltanissetta per la notte più attesa dell’anno. Questa sera, 31 dicembre, Corso Umberto sarà il cuore pulsante del Capodanno nisseno con “Time Machine”, il grande evento di piazza che accompagnerà cittadini e visitatori nel passaggio al 2026 tra musica, luci e divertimento.

Già dalla giornata di ieri il centro storico è entrato nel vivo dei preparativi: il palco è stato completamente montato e sono state effettuate le prove tecniche di audio e luci, con test approfonditi sugli impianti sonori, sui ledwall e sugli effetti visivi. Un lavoro accurato, proseguito anche oggi, pensato per garantire una resa tecnica impeccabile e una serata all’altezza delle aspettative.



A condurre la serata e a dirigere l’intera operazione sarà Ernesto Trapanese, ideatore e regista dell’evento, che oltre alla direzione artistica guiderà il pubblico lungo il viaggio musicale della notte di San Silvestro, assicurando continuità, ritmo e coordinamento tra i diversi momenti dello spettacolo.

Sul palco si alternerà una line-up di DJ pronta a far ballare il pubblico con un percorso sonoro che attraversa decenni di musica: Ernesto Trapanese, Roberto Gallà, Marco Giannone, Andrea Castiglione e DJ Sesio, con i contributi social live di Graziani attraverso i ledwall interattivi. Tra gli ospiti annunciati anche Davide Miracolini, figura storica della movida nissena.

La serata sarà arricchita dal corpo di ballo diretto dal maestro Salvatore Caruana, da scenografie video e contenuti visivi creati appositamente per l’evento, oltre alla presenza di ragazze e ragazzi immagine a cura di Celestino Eventi. Le immagini della notte saranno affidate all’obiettivo di Cristian Abbate.

L’evento, inserito nel cartellone di “Caltanissetta Città del Natale 2025”, è promosso dalla Città di Caltanissetta ed è organizzato dall’Associazione GenteEmerGente, in collaborazione con Best Of 70, 80, 90, Apollo 85, Sempre Verde e Antonio La Marca. Ingresso libero per un Capodanno pensato come grande momento collettivo, aperto a tutta la cittadinanza.

Con le prove ormai concluse e gli ultimi dettagli in fase di definizione, Caltanissetta si prepara a vivere una notte di San Silvestro all’insegna della musica, della condivisione e della festa, salutando il 2025 e accogliendo il 2026 nel cuore del suo centro storico.