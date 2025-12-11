Caltanissetta brilla nel karate: 25 medaglie per la squadra del maestro Nicosia

Il karate nisseno continua a crescere e a distinguersi grazie al lavoro costante del maestro Michele Nicosia, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione sportiva ed educativa a Caltanissetta. Domenica 30 novembre, al campionato interregionale di Priolo, vicino Siracusa, l’ASD Karate Michele Nicosia ha vissuto una giornata straordinaria, conquistando un totale di 25 medaglie: 11 ori, 5 argenti e 9 bronzi, in una competizione che ha visto confrontarsi atleti provenienti da Sicilia e Calabria.

Un risultato eccezionale, frutto di impegno, disciplina e spirito di squadra, ma anche di una filosofia educativa che mette al centro la crescita personale dei giovani. «Ho voluto portare in gara anche alcuni ragazzi che frequentano la palestra da appena un paio di mesi – spiega il maestro Nicosia – perché la gara forma più di qualunque allenamento. Aiuta a gestire le emozioni, il contatto con il pubblico, la pressione del momento». E infatti anche gli esordienti, alla loro primissima prova, sono riusciti a salire sul podio.

La soddisfazione del maestro è evidente: questi risultati confermano l’efficacia di un percorso che unisce tecnica, educazione e rispetto, valori fondamentali del karate e della sua storica palestra. «È una grande gratificazione per tutta l’ASD Karate Michele Nicosia», sottolinea con orgoglio.

A rappresentare Caltanissetta sono stati 18 atleti, tutti saliti sul podio nelle rispettive categorie, maschili e femminili:

Amico Michele, Curatolo Giuseppe, Curatolo Marta, Greco Simona, Santoro Davide, Ventura Giorgia, Alaimo Martina, Cammarata Giulia, Ponente Alessandro, Ciulla Francesco, Malerba Giuseppe, Falzone Tommaso, Melilli Giorgio, Rizzo Francesco, Rizzo Marco, Curatolo Gabriele, Carlotta Riccardo, Lo Vetere Francesco.

Una giornata indimenticabile che conferma la forza del karate nisseno e il lavoro appassionato del maestro Nicosia, capace di trasformare una competizione sportiva in un’esperienza formativa di grande valore per tutti i suoi allievi.