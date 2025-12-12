Caltanissetta, alunni dell’Istituto “Galilei-Di Rocco” in visita alla Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone

Metà della classe 2° K dell’Istituto Galilei- Di Rocco, indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, di Caltanissetta, questa mattina, 12 dicembre, ha svolto un’uscita didattica presso la vicina Casa Albergo Fondazione Carlo Mazzone di Caltanissetta, per il progetto Orientamenti.



L’attività si è svolta con l’utenza degli ospiti della Fondazione e si è realizzata sotto la guida delle Prof.sse Difrancesco e Fradella con la consegna di cadeaux natalizi e con l’esecuzione di attività ludiche, creative, di socializzazione e giochi per allenare le funzioni cognitive degli anziani. Ciò ha permesso agli alunni di mettere in pratica le loro conoscenze teoriche e abilità professionali. Tali attività, infatti, risultano formative e coerenti con gli obiettivi previsti dal corso di studi tra cui la promozione dell’educazione alla salute e al benessere fisico, psichico e sociale della persona, specialmente delle persone in terza età.

L’uscita didattica continuerà il prossimo mese di gennaio 2026 con il coinvolgimento dell’altra metà della classe 2K .