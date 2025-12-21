Automobilismo, al Rally Conca d’Oro dominano Emanuele La Torre e Marcus Salemi

Nemmeno la pioggia ha fermato Emanuele La Torre e Marcus Salemi che si sono imposti a mani basse al Rally Conca d’Oro. L’equipaggio della scuderia Phoenix, a bordo di una Skoda Fabia R5, si è imposto nell’edizione del ritorno della manifestazione, organizzata dalla DLF Academy. Un giornata di gara all’insegna dell’agonismo, quella che si è vissuta sulle strade dell’hinterland della provincia di Palermo, dove gli scherzi di Giove Pluvio hanno cercato di rimescolare le carte. Il podio è stato completato dalla Skoda Fabia RS di Alessio Pollara e Sergio Raccuia che hanno preceduto la vettura gemella condotta da Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa.

Avvincente e ricca di colpi di scena la trentaquattresima edizione del Rally Conca d’Oro, manifestazione organizzata dalla DLF Academy, in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano. Il pubblico è accorso numeroso ed è rimasto ad applaudire i propri beniamini, nonostante la pioggia che ha sorpreso gli equipaggi a metà gara. Emanuele La Torre e Marcus Salemi sono stati i migliori interpreti del tracciato e hanno vinto a mani basse. Il neo campione di zona e il suo navigatore corleonese, sono balzati in testa già sul tratto cronometrato iniziale. I due portacolori della scuderia Phoenix non si sono fatti impensierire dalla pioggia e hanno allungato speciale dopo speciale. La seconda piazza è stata appannaggio di Alessio Pollara e Sergio Raccuia. I due alfieri della CST Sport, all’esordio su strada con la Skoda Fabia RS, hanno saputo padroneggiare la vettura della Casa Boema dimostrando tutto il loro valore. La pioggia ha provato a rimescolare le carte, diversi sono stati gli equipaggi che hanno sbagliato la scelta delle gomme all’uscita del primo parco assistenza, tra questi Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, in gara con una Skoda Fabia RS. I due portacolori della EM Management si sono dovuti accontentare del terzo gradino del podio dopo aver vinto la speciale numero due. Al quarto posto hanno concluso Giovanni Cutrera e Valentina Di Palermo in gara con una Toyota Yaris Gr della classe R1 Naz. I due coniugi corleonesi hanno saputo sfruttare al meglio la conoscenza del tracciato, pur sapendo di pagare parecchi cavalli di potenza rispetto alle più performanti vetture R5. La Top Five è stata completata da Marcello Calandrino e Massimo D’Amico, in gara con una Skoda Fabia R5 Evo. Non hanno deluso le aspettative i veloci Michele Giandalone e Giacomo Giannone che hanno conquistato, a bordo di una Renault Clio Super 1600, la sesta posizione in classifica generale. La settima piazza è stata appannaggio di Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati che, a bordo di una Lancia Ypsilon, sono stati i migliori nella categoria Rally4. Le restanti posizioni della Top Ten sono andate rispettivamente a: Vittorio Governali e Morgana Ardore, Calogero Di Puma e Noemi Raimondi e Saro e Alice Siragusano. La gara riservata alle storiche ha avuto nei locali Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, al via con una Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, i dominatori incontrastati.

Classifica generale 34° Rally Conca d’Oro

1) La Torre-Salemi Skoda Fabia R5 EVO in 32’44”.1

2) Pollara-Raccuia Skoda Fabia RS a 23”.5

3) Di Giorgio-Rappa Skoda Fabia RS a 24’.3

4) Cutrera-Di Palermo Toyota Yaris Gr R1 a 2’4”.4

5) Calandrino-D’Amico Skoda Fabia R5 Evo a 2’23”.2

6) Giandalone-Giannone Renault Clio Super 1600 a 3’13”.6

7) Mistretta-Beninati Lancia Ypsilon Rally4 a 3’51”.3

8) Governali-Ardore Peugeot 208 R2 a 4’47”.7

9) Di Puma-Raimondi Lancia Ypsilon Rally4 a 4’48”.9

10) Siragusano-Siragusano Renault Clio Rally5 a 4’56.7