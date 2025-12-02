Salute

Archeologia, scavi nell’Agrigentino: emerge struttura termale

Redazione 3

Mar, 02/12/2025 - 14:21

La villa romana di Durrueli a Realmonte (Agrigento) continua a riservare straordinarie sorprese dal punto di vista archeologico. Individuata una nuova struttura termale. La villa, costruita sul mare e conosciuta anche come Villa di Publio Annio, infatti, si e’ rivelata essere molto piu’ ampia e ricca di quanto finora noto. Le ultime scoperte arrivano dall’attivita’ di ricerca condotta nelle scorse settimane in convenzione tra il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, l’Universita’ degli studi di Catania, la Scuola di specializzazione in Beni Archeologici (Universita’ di Catania), l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche. Questa nuova campagna era finalizzata a chiarire le fasi costruttive della villa, le sue successive trasformazioni e indagare appunto le strutture termali emerse nel settore a nord del complesso. Individuati in particolare degli ambienti, dove si conservano in maniera eccezionale tutti i sistemi di riscaldamento. Gli scavi, che hanno avuto la direzione scientifica del progetto e’ affidata a Daniele Malfitana (Universita’ di Catania e Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Catania), Antonino Mazzaglia (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale), Stefania Pafumi (Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Studi sul Mediterraneo) e Maria Serena Rizzo (Parco Valle dei Templi) hanno confermato le ipotesi e restituito un quadro molto piu’ completo della storia di questo sito culturale.

