Agroalimentare, Pomodoro Pachino Igp premiato da Frutech

Mar, 02/12/2025 - 12:18

Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino è stato premiato con il “Sicilian Fresh & Vegetables Award” da Frutech, Expo dell’agricoltura e dell’agroalimentare che si è svolto nei giorni scorsi a Catania-Misterbianco. La Commissione incaricata ha infatti selezionato, tra tutti i Consorzi siciliani, quello del Pomodoro di Pachino IGP che “negli ultimi decenni è assurto a un valore iconico della gastronomia italiana” recita la motivazione, che sottolinea come “l’attività di marketing e comunicazione ha saputo ‘creare’ un prodotto che poi è stato successivamente ben valorizzato. La attività del Consorzio è stata quindi fondamentale per la creazione di un valore di prodotto che è anche valore di un intero territorio”. Un Premio che evidenzia il lavoro svolto in questi 23 anni di vita del Consorzio. “Un riconoscimento che va a tutti i soci e al CDA, al team di lavoro e a quanti ci sostengono ogni giorno con passione e sacrificio nel complesso percorso verso obiettivi sempre più ambiziosi per il nostro oro rosso di Sicilia”, ha ricordato il presidente Fortunato.

