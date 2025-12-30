Agrigento. Aica e rete idrica, la Camera approva l’OdG di Pisano

Nella seduta notturna della Camera dei Deputati, nella quale è stata votata la fiducia al governo sulla Legge di Bilancio, è stato approvato l’Ordine del Giorno, a prima firma dell’on. Calogero Pisano, volto a destinare risorse straordinarie alla gestione dell’emergenza idrica che colpisce la provincia di Agrigento.

L’atto parlamentare impegna il Governo a riservare una quota delle risorse della politica di coesione, attribuite alla Regione Siciliana, alla finalità “gestione delle risorse idriche e infrastrutture idriche”, secondo quanto previsto dal Piano Sviluppo e Coesione e dai Regolamenti europei 2021–2027.

Tali fondi saranno destinati all’Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA), gestore pubblico del Servizio Idrico Integrato, per sostenere interventi urgenti e strutturali.



L’iniziativa parlamentare nasce dalla consapevolezza delle gravi criticità che affliggono il sistema idrico agrigentino, con perdite superiori al 50% e una rete che necessita di interventi immediati.

Il provvedimento, già oggetto di parere favorevole con riformulazione da parte dell’Esecutivo, riconosce la gravità della situazione nei comuni di Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata, tra i più colpiti secondo i rapporti ARERA 2025.

“È stata una seduta lunga e faticosa, ma sono molto soddisfatto. L’approvazione dell’OdG rappresenta un segnale di attenzione istituzionale verso il territorio e apre la strada a un possibile stanziamento di fondi europei e nazionali per affrontare in modo strutturale l’emergenza idrica e per garantire continuità e qualità al servizio idrico, tutelando i cittadini e promuovendo una gestione efficiente e sostenibile. Voglio ringraziare il Governo Meloni e i colleghi della Camera, per la sensibilità e disponibilità mostrati”.