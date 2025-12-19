A Pirelli Cyber Tyre tre nuovi premi internazionali per innovazioni sicurezza

(Adnkronos) – Dopo il premio raccolto a novembre negli USA come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), Cyber Tyre ha ricevuto – comunica Pirelli – altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali. Il primo in Francia, all'ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria “Sicurezza”. Il secondo da Autobest, giuria indipendente del settore automotive che rappresenta 32 Paesi europei. Il terzo dalla società statunitense di market analysis Frost & Sullivan che ha nominato Pirelli “Company of the year” per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che “evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell’automotive”, si legge nelle motivazioni. La giuria francese degli Automobile Awards, composta da 20 esperti del mondo automotive, ha premiato Pirelli per la capacità di aumentare la sicurezza dei veicoli attraverso l’innovazione espressa dalla tecnologia Cyber Tyre, una tecnologia che anticipa i rischi e rende la guida più sicura e intelligente: grazie ai sensori integrati nei pneumatici, connessi alla centralina della vettura, il sistema trasmette in tempo reale dati provenienti dalla strada, e consente ai sistemi di controllo di intervenire tempestivamente, ad esempio frenando in anticipo o riducendo gli spazi di frenata. Le informazioni raccolte dai pneumatici sensorizzati, grazie alla connettività V2X e agli algoritmi Pirelli che le processano in tempo reale, permettono anche di comunicare ai gestori delle infrastrutture lo stato delle strade e, nell’ottica delle Smart Road, eventuali situazioni di pericolo alle altre vetture connesse, così come informazioni utili alla gestione della mobilità. Autobest ha attribuito il riconoscimento 'SafetyBest' nell’edizione di quest’anno a Pirelli “per lo sviluppo pionieristico di una innovazione di eccezionale rilevanza per la sicurezza automobilistica”. Infine il riconoscimento di Frost & Sullivan “Company of the Year 2025” viene assegnato alle aziende capaci di anticipare le tendenze, portare sul mercato soluzioni innovative e generare al contempo valore concreto. Questo premio, assegnato nel campo “Global Smart Automotive Tire Market", rimarca il ruolo di Pirelli come leader nell’innovazione e guida del cambiamento che il mercato sta attraversando, grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia fra le quali appunto il sistema intelligente Cyber Tyre. “Questi nuovi riconoscimenti – ha spiegato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli – confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato. Per oltre un secolo le tecnologie al suo interno si sono evolute, ma il suo ruolo è rimasto sempre lo stesso: trasmettere forze al terreno per garantire il controllo dei veicoli. Oggi il pneumatico si evolve e a questo primo scopo se ne aggiunge uno nuovo: grazie a Pirelli Cyber Tyre, ha iniziato a raccogliere e trasmettere anche dati, elaborati attraverso algoritmi sviluppati da Pirelli. Questi consentono di abilitare nuove funzionalità, sia all’interno dell’elettronica dei veicoli sia in relazione alle infrastrutture stradali, con potenzialità di sviluppo che guardano alle smart city e alla guida autonoma. La digitalizzazione e la connettività sono cardini irrinunciabili per progettare la mobilità del futuro e la nostra tecnologia, prima nel mondo del pneumatico, ha saputo coglierli, come confermano sia tali riconoscimenti sia le collaborazioni con i principali costruttori automobilistici” .

