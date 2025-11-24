Salute

Vittoria del Tennistavolo Caltanissetta Terranova nella C/2 al Campionato Regionale

Lun, 24/11/2025 - 13:09

Splendida e sofferta vittoria nella C/2  del Tennistavolo Caltanissetta Terranova. I ragazzi nisseni si sono imposti per 5 a 3 su una coriacea Calascibetta. Il fuoriclasse nisseno Paolo Alongi ha piazzato, come suo solito, tre vittorie  e tutte per tre a zero. Il piccolo Paolo Alongi fa sempre la sua parte portando un punto preziosissimo e infine il capitano Italo Sanguedolce chiude la partita con un sofferto 3 a 2, che porta la squadra al terzo posto della classifica generale. Da segnalare, infine, la bella prestazione in D/1 del Caltanissetta Kalat che hanno regolato la Virtus Enna con un perentorio 5 a 3. Due vittorie ciascuno di Alessandro Pinelli e Luca Bruno e il sigillo finale del capitano Giuseppe Lacagnina, mettono al sicuro due punti preziosi per un prosieguo tranquillo di questo difficilissimo campionato.

